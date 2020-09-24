В Воронеже произошел пожар в общежитии
Катерина Медведева
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В общежитии Воронежа в Левобережном районе произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло на Костромской улице, 6.
«В результате пожара в общежитии повреждена огнем комната 4х4,5 м по всей площади. По оперативной информации, есть пострадавшие», — рассказали в спасательном ведомстве.
По словам старшего врача воронежской городской станции скорой помощи, при пожаре пострадали двое мужчин — один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Второй мужчина в состоянии средней тяжести, он от госпитализации отказался.
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