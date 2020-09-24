Синоптики спрогнозировали теплую погоду в выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в выходные дни ожидается теплая погода в пределах +20...+25 °С, передает ТАСС.

Он отметил, что «замечательная погода» сохранится до конца этой недели.

«Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу. Дневная температура составит +22...+24 °С в Москве, по области — даже до +25 °С», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в воскресенье, 27 сентября, температура в столбике термометра покажет +20 °С, что на 5...6 °С выше нормы.

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