Синоптики спрогнозировали теплую погоду в выходные в Москве
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в выходные дни ожидается теплая погода в пределах +20...+25 °С, передает ТАСС.
Он отметил, что «замечательная погода» сохранится до конца этой недели.
«Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу. Дневная температура составит +22...+24 °С в Москве, по области — даже до +25 °С», — сказал Вильфанд.
По словам синоптика, в воскресенье, 27 сентября, температура в столбике термометра покажет +20 °С, что на 5...6 °С выше нормы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Солнца будет много»: в Москве начинается бабье лето
— Холод и влажность: когда коронавирус станет еще опаснее
— Синоптики сообщили о наступлении астрономической осени в Москве