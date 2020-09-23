Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре

Предстоящие выходные, 26-27 сентября, в Москве станут последними теплыми днями сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, в ночные часы в столице ожидается малооблачная погода, температура воздуха будет около +10°C. В Подмосковье столбик термометра опустится не ниже +6°C.

Дневная температура в Москве достигнет +20-22°C, в центре местами будет выше +22°C. Аналогичная погода будет и в Московской области.

Это будут последние теплые дни для сентября, так как с 28 сентября погода начнет меняться.

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