Трамвай насмерть сбил пешехода на востоке Москвы
Антон Демидов
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Пешеход попал под колеса трамвая в районе Метрогородок на востоке столицы, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествие случилось в районе дома 21, корпус 14 по Открытому шоссе.
Как сообщается, от полученных травм пострадавший умер.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
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