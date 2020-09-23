Трамвай насмерть сбил пешехода на востоке Москвы

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Пешеход попал под колеса трамвая в районе Метрогородок на востоке столицы, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы.

Происшествие случилось в районе дома 21, корпус 14 по Открытому шоссе.

Как сообщается, от полученных травм пострадавший умер.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

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