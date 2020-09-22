Врач предрек Украине коллапс из-за COVID-19

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал о последствиях для Украины из-за нехватки мест в медучреждениях. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу «Обозреватель».

Он отметил, что при самом неприятном раскладе Украина переживет те проблемы, с которыми столкнулась Италия в худшие дни эпидемии.

По его словам, важно «переходить от количественных показателей к качественным», а именно не просто создавать места, но и приспосабливать больницы для работы с тяжелобольными пациентами. Врач подчеркнул, что медики практически не справляются с новыми вызовами и увольняются из-за «нищенских зарплат».

Эпидемиолог добавил, что при отсутствии определенных решений в сфере здравоохранения Украину ждет коллапс.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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