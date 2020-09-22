В Минздраве ожидали рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост числа заболевших в России осенью был вполне ожидаем. Об этом заявил главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.

В сентябре начали формироваться новые коллективы: школьные, студенческие, рабочие, также многие вернулись из отпусков и выросло число «социальных контактов».

«Скорее всего, это вызовет некое нарастание заболеваемости», — сказал он на круглом столе.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 215, в общей сложности в стране зарегистрированы 1 115 810 случаев COVID-19, выздоровели 917 949 пациентов, умерли — 19 649.

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