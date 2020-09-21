Очевидцы о землетрясении в Иркутске: будто танк проехал

Жители Иркутской области рассказали RT о своих ощущениях

после прошедшего недалеко от озера Байкал землетрясения.

Один из жителей сравнил подземные толчки с чувством, будто проехал танк. «У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому, живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал», — поделился россиянин.

Также многие граждане жаловались, что проснулись из-за землетрясения. Притом через 5-6 минут они почувствовали еще один толчок, но он был не такой сильный, как первый.

«Таких толчков лет девять не ощущали мы <...> Очень хорошо трясло», — сказал другой очевидец.

Ранее в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 21.05 по московскому времени. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области. Эпицентр был в районе населенного пункта Култук.

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