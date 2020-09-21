Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
Ника Пикекатлет
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Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о желтом уровне погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Такой уровень, вызванный сильными порывами ветра, продлится с 09.00 по мск понедельника, 21 сентября, по 21.00 по мск вторника, 22 сентября.
Кроме того, жителей Московской области предупредили, что в некоторых районах могут наблюдаться заморозки и снижение температуры до -2°С — 0°С с утра понедельника.
Аналогичные погодные условия могут ожидаться в Калужской, Смоленской и Тульской областях.
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