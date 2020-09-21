Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.

Он отметил, что онкологические заболевания, а также аутоиммунные и ревматологические не будут являться противопоказанием для данной прививки. Однако гражданам с первичными иммунодефицитами (ПИД) придется столкнуться с некоторыми ограничениями.

Академик также посоветовал сделать прививку от гриппа при желании в ближайшее время, поскольку вакцинация от COVID-19 будет доступна в течение около четырех недель.

Караулов напомнил, что вакцина «Спутник V» делается в два этапа с перерывом в 21 день.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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