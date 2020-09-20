Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 200

Белорусские силовики задержали на воскресных акциях протеста в республике более 200 человек. Часть из них была отпущена из отделений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна».

По информации правозащитников, в списках задержанных в настоящее время числятся 218 человек, 154 из них были схвачены силовиками в Минске. Среди них есть один гражданин России.

Отмечается, что задержанные присутствуют во всех областных центрах, кроме Витебска. Некоторые из них до сих пор остаются в отделениях милиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов так же заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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