Более 60 тысяч москвичей записались на испытания вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — сказал Собянин.

В Москве коронавирусом заразились 275,7 тысячи, выздоровели 236 тысяч, погибли больше пяти тысяч человек.

В мире зарегистрировано почти 31 млн заболевших коронавирусом, больше 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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