Четыре человека пострадали в ходе нападения с ножом в Великобритании

Максимс Краюшкинс
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В британском городе Плимут четыре человека стали жертвами нападения с ножом. Как сообщает Sky News, пострадавшие получили серьезные ранения.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Нападение произошло возле местного паба.

Подозреваемый в нападении 50-летний мужчина попытался скрыться, но позже был задержан.

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