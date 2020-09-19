В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Ева Краснова
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В Минске во время акции протеста задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую, передает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, силовики приступили к задержаниям во время проходящего марша протеста. Они задержали уже около 100 человек. Среди них была 73-летняя Багинская, которая известна своим активным участием в акциях протеста в Белоруссии и ранее.

Также в настоящее время в Минске наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

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