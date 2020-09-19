В Петербурге бездомный с топором напал на киоск с кофе
Катерина Медведева
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В Петербурге бездомный с топором напал на киоск в кофе. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел около 8.00 мск 19 сентября на Мытнинской набережной в Петроградском районе.
Мужчина с топором угрожал убить сотрудника кофейни.
Данные о пострадавших не приводятся.
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