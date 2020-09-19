В Петербурге бездомный с топором напал на киоск с кофе

В Петербурге бездомный с топором напал на киоск в кофе. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел около 8.00 мск 19 сентября на Мытнинской набережной в Петроградском районе.

Мужчина с топором угрожал убить сотрудника кофейни.

Данные о пострадавших не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Омска мужчина топором изрубил двух человек

— Подмосковный пенсионер напал с топором на лифтера из-за шумных ремонтных работ

— В Петербурге мужчина с топором устроил погром в магазине