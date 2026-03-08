Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь

Актриса Муцениеце призналась, что хочет уберечь новорожденную дочь от обсуждений

agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце в беседе с kp.ru призналась, что скрывает свою новорожденную дочь.

«Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать», — поделилась артистка.

Муцениеце уточнила, что сейчас стала реже появляться в соцсетях, так как хочет тишины.

Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу 25 августа. Предложение возлюбленный артистки сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. В декабре артистка родила дочь.

В марте 2026-го актриса сообщила, что взяла фамилию своего мужа Петра Дранги, потому что «всем сложно выговорить Муцениеце».

Артистка также воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного, с которым развелась в 2020-м.

Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках сериала «В клетке», а через несколько свиданий актер сделал возлюбленной предложение. Летом 2022 года пара поженилась, а в конце апреля 2023 года у них родился мальчик, которого они назвали Микаэлем.

