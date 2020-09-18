Дело срочника Шамсутдинова будет рассмотрено в суде с присяжными
Дело солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил в прошлом году стрельбу в воинской части Забайкальского края, поступило во 2-й Восточный окружной военный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных инстанции.
Суд пройдет с участием присяжных заседателей.
Ранее адвокат срочника Равиль Тугушев заявил, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу его подзащитного.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.
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