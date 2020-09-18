Абхазия вновь вводит ограничения по коронавирусу

В Абхазии с 5 октября вводят дополнительные меры ограничения по коронавирусу. Такое распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания, передает ТАСС.

«Запретить с 5 октября на территории Республики Абхазия проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях», — говорится в документе.

При этом было сделано исключение для объектов культуры. В театрах, музеях, культурных центрах, домах культуры, концертных и выставочных залах можно проводить мероприятия при использовании индивидуальных средств защиты и при ограничении количества одновременно присутствующих граждан, размещая их через два посадочных места.

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