Абхазия вновь вводит ограничения по коронавирусу
В Абхазии с 5 октября вводят дополнительные меры ограничения по коронавирусу. Такое распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания, передает ТАСС.
«Запретить с 5 октября на территории Республики Абхазия проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях», — говорится в документе.
При этом было сделано исключение для объектов культуры. В театрах, музеях, культурных центрах, домах культуры, концертных и выставочных залах можно проводить мероприятия при использовании индивидуальных средств защиты и при ограничении количества одновременно присутствующих граждан, размещая их через два посадочных места.
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