Житель Подмосковья выращивал на балконе коноплю

В Подмосковье задержан мужчина, который оборудовал на балконе парник для выращивания конопли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России региону Татьяну Петрову.

52-летний житель Мытищ был задержан в подъезде многоквартирного дома на улице 43-й Армии в Подольске по подозрению в незаконном приобретении наркотиков. При досмотре у него нашли 11 свертков с марихуаной, общим весом в 100 граммов. По словам мужчины, он купил каннабис у знакомого, проживающего в доме, где он был задержан.

«В результате дальнейших мероприятий полицейскими установлено, что указанную квартиру снимает 44-летний уроженец Екатеринбурга, который оборудовал балкон под специализированный парник, где выращивал коноплю», — рассказала Петрова.

Полицейские обнаружили 46 вакуумных пакетов с марихуаной в морозилке, а также семь горшков с галлюциногенными растениями. Общая масса изъятого – около 600 граммов.

В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», в отношении другого – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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