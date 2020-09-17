Больше миллиона москвичей сделали прививку от гриппа
Карина Казанцева
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Больше миллиона москвичей уже сделали прививку от гриппа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.
«На сегодняшний день привилось более миллиона москвичей, это огромная цифра», — сказал Собянин.
Прививка бесплатная, но с собой потребуется взять полис ОМС и паспорт. Сделают ее по месту работы, учебы, в поликлиниках или мобильных комплексах.
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