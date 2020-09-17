Больше миллиона москвичей сделали прививку от гриппа

Больше миллиона москвичей уже сделали прививку от гриппа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«На сегодняшний день привилось более миллиона москвичей, это огромная цифра», — сказал Собянин.

Прививка бесплатная, но с собой потребуется взять полис ОМС и паспорт. Сделают ее по месту работы, учебы, в поликлиниках или мобильных комплексах.

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