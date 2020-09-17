Греция перечислила правила въезда для россиян

Греция разъяснила правила въезда в страну для россиян. Соответствующий документ посольства Греции в Москве опубликован на сайте Росавиации.

Так, до 21 сентября на территорию Греции еженедельно могут въезжать не более 500 постоянных жителей России. При этом попасть в страну можно исключительно путем авиасообщения в аэропорты Афин, Салоники или Ираклиона.

Россиянин обязан иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, который был сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Также у туристов должны быть документы о забронированной гостинице, заполненная электронная форма PLF, страховка, обратный билет и регистрация по месту постоянной прописки.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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