Директора горевщей наркологической клиники в Красноярске задержали

Оперативники задержали в четверг, 17 сентября, директора частной наркологической клиники, где произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

45-летнюю женщину задержали в рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Возгорание началось в кабинете на первом этаже на площади 10 кв. м около 23.46 мск. В результате случившегося, по данным Следственного комитета, погибли четыре человека и два — пострадали. Также были спасены 16 человек.

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