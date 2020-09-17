Синоптики спрогнозировали срок прихода «золотой осени» в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «золотая осень» начнется в Москве уже со следующей недели, передает ТАСС.

Москвичи смогут ощутить все прелести осенней погоды с понедельника, 21 сентября. По прогнозам синоптиков, в столице будет преимущественно антициклональная погода в течение следующей недели.

«Хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми», — отметил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что в 2020 году период «золотой осени» должен быть продолжительным.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ночью в Москве столбики термометров опустятся до +2°C... +7°C. Днем будет +11°C... +16°C.

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