Лесопожарные службы ликвидировали в РФ 18 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили 18 природных пожаров в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

В ведомстве со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, рассказали, что за минувшие сутки, 15 сентября, на территории страны ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 940 га.

К концу суток в России действовало 23 лесных пожара на площади свыше 3 тысяч га, которые активно тушили.

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