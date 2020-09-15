Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.

В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем от 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.

Еще одна причина — выросшее число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Работодатели вернули часть сотрудников в офисы, школьники и студенты пошли на учебу, а из регионов вернулись граждане, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Из-за прохладной погоды люди стали проводить время в закрытых помещениях — в музеях, кинотеатрах и кафе.

«Нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. При этом болезнь не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остаётся высокой – 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что за последние сутки было выявлено максимальное число случаев коронавируса с 30 июня — 730.

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