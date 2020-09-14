В Марий Эл мать избила чиновника, отказавшего взять ее ребенка в детсад

Жительница Марий Эл избила сотрудника управления образования, который отказался выделить место ее ребенку в детском саду, пишет региональное управление Следственного комитета.

По данным следователей, 16 марта 39-летняя женщина потребовала незамедлительно взять в детский сад ее сына, которому еще не исполнилось два года.

«В ответ на отказ, он ударила сотрудника управления кулаком по лицу и ногой по ноге», — сообщил Следственный комитет.

Правоохранители завершили следствие по уголовному делу. Теперь женщина предстанет пред судом.

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