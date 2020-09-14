В Москве свыше 250 человек сделали прививку от COVID-19 за 5 дней

Более 250 жителей Москвы привились от коронавируса за первые 5 дней исследования российской вакцины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперштаб.

Отмечается, что 75% участников исследования чувствуют себя хорошо, у них нет каких-либо недомоганий.

У остальных пациентов выявлено незначительное повышение температуры тела.

В настоящее время исследование вакцины российского производства проводится на базе семи центров, на текущей неделе (14-20 сентября) их число увеличится до 20.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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