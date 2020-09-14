ТЦ и кафе просят разрешения отказаться от обеззараживания воздуха

Торговые центры, магазины, а также общепит выразили желание отказаться от обеззараживания воздуха при помощи рециркуляторов. Об этом сообщают «Известия».

Профильные объединение написали соответствующее письмо вице-президенту России Татьяне Голиковой с просьбой внести изменения в требования Роспотребнадзора.

Так, представители бизнеса утверждают, что использование рециркуляторов является неэффективным в больших пространствах, поскольку они не убивают все бактерии.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что аппарат способен очистить воздух на площади 25 кв м, поэтому в ТЦ площадью 9 тыс. кв м нужно установить как минимум 700 рециркуляторов.

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