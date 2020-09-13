Крупный пожар в краснодарской многоэтажке полностью потушен

Спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Краснодаре на площади 4,4 тыс. кв. метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.

«Пожар в Краснодаре по улице Российской полностью ликвидирован в 7.43 мск», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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