Завод в Ярославле выпустит в месяц около 8 млн доз вакцины против COVID-19
Ярославский завод готовых лекарственных форм произведет в месяц порядка 8 млн доз первой вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил директор Ярославского завода готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» Владимир Колышкин.
По его словам, каждый из реакторов предприятия позволит за один цикл выпустить около 4 млн доз вакцины.
«Полный цикл мы сегодня оцениваем, примерно, так как технология новая, в 35-37 суток. Получается около 8 млн доз в месяц», — сказал Колышкин.
Как уточняется, сейчас на заводе есть два реактора для производства вакцины от COVID-19. При этом в настоящее время ведутся строительные работы в новом цехе, где будет находиться 16–18 реакторов для производства вакцины «Спутник V».
Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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