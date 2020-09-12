В ООН обеспокоены убийствами журналистов

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает соответствующие органы обеспечить расследование каждого случая убийства журналистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, передает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь потрясен растущим числом нападений на журналистов и работников средств массовой информации во всем мире. Недавнее убийство Хулио Вальдивии Родригеса, журналиста газеты в штате Веракрус, является еще одним примером того, в каких опасных и сложных условиях работают многие журналисты по всему миру», — говорится в сообщении.

Ранее 40-летний журналист Хулио Вальдива Родригес был найден мертвым и обезглавленным в мексиканском штате Веракрус в местечке Тесонаме. Тело и синий мотоцикл с логотипом издания обнаружили местные жители. СМИ сообщили, что был инсценирован несчастный случай, якобы журналист попал под поезд. Но криминалисты сразу же исключили эту возможность. По их мнению, речь идет об убийстве.

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