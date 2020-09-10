В Белоруссии на протестах 9 сентября задержали 37 человек

В ходе протестов 9 августа в Белоруссии были задержаны 37 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек», — сказала она.

Чемоданова добавила, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям арестованными остаются 26 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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