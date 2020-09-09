Туристка из России умерла в Абхазии
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Туристка из России умерла в больнице Сухума, пишет ТАСС.
По предварительным данным, пожилая женщина скончалась из-за инфаркта.
«Будет произведено вскрытие, которое позволит узнать точную причину смерти пожилой женщины», — приводятся слова представителя прокуратуры.
По информации российского посольства в Абхазии, погибшая приехала в Сухум из города Коврова Владимирской области.
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