Пираты захватили двух россиян в Гвинейском заливе
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С борта рефрижераторного судна «WATER PHOENIX», шедшее под флагом Либерии, пиратами похищены двое россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна», — сообщили агентству в посольстве РФ в Нигерии.
По данным агентства, также захвачен капитан судна и еще один член экипажа, они оба россияне. Всего экипаж судна состоит из 18 моряков: 7 россиян и 11 филиппинцев.
Отмечается, что остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении.
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