Главный токсиколог Омской области назвал поставленный Навальному в ФРГ диагноз «фантастикой»

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной состояния блогера Алексея Навального было не вещество «Новичок», передает РИА «Новости».

По словам специалиста, у потерпевшего отсутствуют следы отравления данным веществом.

Сабаев отметил, что если бы Навальный был бы отравлен фосфорорганическим соединением, то он погиб бы в первые часы.

Ранее стало известно, что врачи берлинской клиники Charite вывели Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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