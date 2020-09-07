ФСБ заявила об отсутствии нарушений в деле Сафронова

Федеральная служба безопасности провела расследование по просьбе журналистов о прекращении уголовного производства в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам проверки ФСБ заявила, что дело было возбуждено на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, обвинение, предъявленное Сафронову, опирается на собранные доказательства.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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