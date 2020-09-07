Участников служений схимонаха Сергия лишили сана

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые продолжают совершать богослужения с лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым). Об этом заявил председатель церковного суда Николай Малета, передает РИА «Новости».

«К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана», — сказал представитель РПЦ.

По его словам, это решение должен утвердить правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ранее сообщалось, что Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви схимонаха Сергия перенесен на 9 сентября.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого Екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело.

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