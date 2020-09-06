В Киеве двое мужчин избили священника
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В Киеве двое мужчин избили священника, пишет «Киев оперативный».
Отмечается, что преступники хотели скрыться, но полицейские задержали их. Пострадавшего доставили в больницу, у него серьезные травмы. Известно, что недавно священник перенес инсульт.
О причинах нападения не сообщается. Священник отказался писать заявление в полицию, сказав про напавших, что «Бог им судья».
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