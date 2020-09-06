Южная Корея объявила наивысший уровень опасности из-за тайфуна
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В Южной Корее объявлен наивысший «серьезный» уровень предупреждения о тайфунах из-за приближения «Хайшэня», сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Кроме того, в ряде регионов страны объявлен максимальный уровень опасности оползней, указано в сообщении.
Президент Мун Чжэ Ин поручил правительству и властям Канвондо, на которую обрушится тайфун, тщательно подготовиться к предотвращению ущерба. Кроме того, глава государства призвал к ограничению доступа к прибрежным районам и подземным дорогам, чтобы избежать нанесения ущерба людям, особенно в регионах, пострадавших от предыдущего тайфуна «Майсак».
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