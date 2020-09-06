В Ростовской области ликвидировали бушевавший пять дней лесной пожар

В Ростовской области спасатели ликвидировали крупный леской пожар, возникший в Тарасовском районе 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание было потушено в 12.45 мск на площади 1 598 га.

«Для ликвидации пожара от РСЧС привлекались 472 человека личного состава, 125 единиц техники, в том числе от МЧС 221 человек личного состава, 54 единицы техники», — добавили в ведомстве.

Природные пожары возникли днем 2 сентября на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По данным властей, один человек погиб и 46 пострадали. 4 сентября возгорания были ликвидированы во всех районах, кроме Тарасовского.

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