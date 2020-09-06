Новый тайфун движется к Приморью стремительнее прогноза

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что тайфун «Хайшен» приближается к Приморью стремительнее прогноза, погода станет худе уже днем 7 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По последним данным, прохождение тайфуна идет быстрее, специалисты ускорили перемещение тайфуна «Хайшен» в сторону Приморья, ухудшение погоды ожидается уже в понедельник днем», — рассказал он.

Чулков добавил, что в ночь на 8 сентября будут сохраняться дождь и ветер.

При этом влияние тайфуна «Хайшен» на регион будет слабее, чем тайфуна «Майсак». Осадков выпадет одинаково, а штормовой ветер будет до 32 м/с.

Ранее сообщалось, что на юге Приморья из-за надвигающегося тайфуна ожидаются сильные дожди, во Владивостоке усиление восточного и юго-восточного ветра до 25-32 м/с.

3 сентября на регион обрушился тайфун «Майсак» из-за чего 150 тысяч человек остались без света, было повалено больше 700 деревьев. Пострадали 55 человек, погибли три человека. Во Владивостоке ветер достигал 40 м/с, а мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 м/с.

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