Японцы готовятся к эвакуации из-за супертайфуна «Хайшэнь»

Жители Японии готовятся к эвакуации из-за приближающегося супертайфуна «Хайшэнь». Об этом сообщает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление страны уточнило, что эвакуированы будут сотни тысяч проживающих на юге и юго-западе, среди которых префектуры Кумамото, Кагосима, а также Окинава и Нагасаки. Жители находящихся под угрозой областей получили письма с рекомендациями по эвакуации.

Там также отметили, что природная стихия принесет с собой «рекордный объем осадков за короткий промежуток времени»: 600 мм осадков за сутки.

В Японии были отменены более 550 внутренних рейсов, а Железнодорожный оператор JR West с понедельника, 7 сентября, приостанавливает движение поездов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мощный тайфун оставил без света полторы тысячи домов на юге Японии

— В Японии свыше 100 тысяч домов остались без электроэнергии из-за тайфуна

— Последствия тайфуна устраняют в Южной Корее