Аргентинский преподаватель умер во время лекции в Zoom
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В Аргентине преподаватель университета де ла Эмпреса Паола де Симоне скончалась во время лекции в Zoom. Об этом сообщает издание Clarin.
Издание уточняет, что инцидент произошел в среду, 2 сентября.
По предварительной информации, преподаватель начала задыхаться во время лекции, затем потеряла сознание и умерла.
После начала приступа студенты пытались узнать к де Симоне ее адрес для вызова скорой, однако она не смогла его назвать. Издание отмечает, что ранее преподавательница писала в социальных сетях, что у нее наблюдались симптомы нового типа коронавируса cOVID-19.