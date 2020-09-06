Аргентинский преподаватель умер во время лекции в Zoom

В Аргентине преподаватель университета де ла Эмпреса Паола де Симоне скончалась во время лекции в Zoom. Об этом сообщает издание Clarin.

Издание уточняет, что инцидент произошел в среду, 2 сентября.

По предварительной информации, преподаватель начала задыхаться во время лекции, затем потеряла сознание и умерла.

После начала приступа студенты пытались узнать к де Симоне ее адрес для вызова скорой, однако она не смогла его назвать. Издание отмечает, что ранее преподавательница писала в социальных сетях, что у нее наблюдались симптомы нового типа коронавируса cOVID-19.