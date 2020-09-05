Опубликован полный текст обращения врачей РФ по ситуации с Навальным

ТАСС опубликовал полный текст обращения «Национальной медицинская палата» РФ к Врачебной палате Германии с предложением создать экспертную группу из врачей двух стран для оценки состояния Алексея Навального.

В заявлении отмечается, что российские врачи «потрясены болезнью Алексея Навального».

«В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что российские и немецкие врачи пришли «к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального». При этом подчеркивается, что врачи должны быть вне политики.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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