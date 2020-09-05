На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 км
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В Сахалинской области произошел выброс пепла на вулкане Эбеко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Пепловой выброс произошел на высоту до 3,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 км.
Отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано, запах сереводорода не ощущался. Угрозы для горожан нет.
Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Высота вулкана превышает 1000 метров. Он активизировался в ноябре 2016 года.
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