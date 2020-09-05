Огонь уничтожил 1,6 тыс. гектаров леса в Ростовской области

В Ростовской области локализовали природный пожар в Тарасовском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Ростовской области.

«В 07.00 мск пожар локализован. Площадь, пройденная огнём 1598 га», — говорится в публикации.

В ликвидации пожара принимают участие 221 спасатель, 54 единицы техники, в том числе вертолет МИ-8.

Ранее сообщалось, что огонь в Тарасовском районе уничтожил почти 1,3 тыс. га леса за четыре дня.

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