На Сахалине школьный класс ушел на «удаленку» из-за COVID-19 у ученицы

На Сахалине на удаленный режим обучения перевели школьный класс после обнаружения COVID-19 у одной из учениц сразу после начала занятий. Это первый подобный случай с начала учебного года в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Десятый класс школы №2 города Макаров (центр Сахалина) уходит на дистанционное обучение. У одной из учениц диагностировали коронавирусную инфекцию», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что заболевание у девушки протекает в легкой форме, у ее семьи признаки заражения и вовсе не проявились.

Все ученики класса, где учится заболевшая, отправятся на обязательную самоизоляцию. Им также будет сделан анализ на наличие инфекции.

По последним данным, на Сахалине зафиксирован 4 671 случай заражения коронавирусом. Лечение в настоящее время проходят 1 666 человек.

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