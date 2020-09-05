В Китае за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
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Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране выявлено 23 новых инфицированных COVID-19, передает «Интерфакс».
Сообщается, что у 10 человек заболевание протекает в активной форме, а 8 переносят его бессимптомно.
Отмечается, что все случаи являются ввозными. Летальных исходов от последствий заражения за сутки зафиксировано не было.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 112 активных случаев заражения, из которых 2 528 ввозных.
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