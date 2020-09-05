Жертвами коронавируса в Бразилии стали 125 тысяч человек

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Бразилии превысило 125 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, суточный прирост заражений в республике составил 50 103 новых случая. В общей сложности с начала пандемии заразился 4 091 801 житель Бразилии.

Жертвами пандемии в стране стали 125 502 пациента, 888 из них скончались за последние сутки.

Бразилия занимает второе место по числу заражений коронавирусом, уступая лишь Соединенным Штатам.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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