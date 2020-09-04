В Приморье тайфун «Майсак» вынес на берег «корабль-призрак»
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Жители Находки на одном из городских пляжей обнаружили «корабль-призрак», которое было выброшено на берег тайфуном «Майсак», передает РИА «Новости».
По информации телеканала «Россия 1», это судно может принадлежать КНДР.
Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.
Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.
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