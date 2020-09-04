В Бразилии число заболевших COVID-19 перевалило за 4 млн

Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии перевалило за 4 млн. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав страны.

Всего сообщается о 4 041 638 зараженных.

«Число погибших выросло до 124 614, за последние 24 часа скончались 834 пациента», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в мире выявлено 26 031 410 случаев заболевания этой инфекцией.

США по-прежнему лидируют по количеству заболевших. В стране зафиксировано 6 113 510 случаев коронавируса, 185 720 пациентов скончались и 2 231 757 вылечились.

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